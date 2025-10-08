Aprendiz Luis Funez Jr. Confirma su intención de batir a la favorita del 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo nacional atraviesa un gran momento, no solo por la calidad de los ejemplares que participan en el principal óvalo del país, sino también por un grupo de jinetes. Desde los más experimentados hasta los más jóvenes, todos buscan dejar su huella en la arena de Coche.

Jinete aprendiz: Entrevista Sorpresa 5y6 nacional

Tal es el caso de Luis Funez Jr., joven de estirpe hípica e hijo de una figura destacada en su momento. Funez Jr. fue noticia recientemente al lograr por primera vez par de victorias en La Rinconada.

El equipo de Meridiano Web, en apoyo a todas las figuras que emergen en este mundo tan competitivo, conversó con el joven jinete durante la mañana de ajustes. El objetivo fue doble: ofrecerle las más sinceras felicitaciones y, a su vez, conocer sus impresiones sobre los tres ejemplares que montará en esta nueva jornada de carreras.

Funez Jr., la jornada laborar arranca para ti en la primera válida con el compromiso de la yegua Victoria de Oro.

- Esta es una yegua rápida y nuestra meta es ganar de punta a punta. Aunque hay una enemiga velocista, la estrategia será evitar la pelea innecesaria, ya sea tomando la punta o siguiéndola. Si todo sale según lo planeado, ganaremos la carrera.

Acto seguido tiene el compromiso del ejemplar Tower Star en la segunda válida.

- Este caballo no es particularmente rápido; de hecho, la distancia no lo favorece. Sin embargo, tenemos una ventaja clave: le gusta correr por la baranda, y nos corresponde el puesto de partida número uno. Esperamos que, fiel a su estilo, remate con fuerza por dentro para conseguir la victoria.

La Rinconada: Compromisos Luis Funez Jr. Aprendiz

Cierras con el ejemplar Feedstock que va a la distancia de 1.800 metros en la tercera válida.

-Este ejemplar por tercera ocasión va a esta distancia, de verdad que no lo conozco muy bien ya que requiere de traqueador pero daré lo mejor de mí para hacer una buena carrera con él.