Eliminatorias: España 1 vs 0 Georgia (En vivo)

La "Roja" quiere seguir como líder del grupo E y mantener su invicto en el clasificatorio mundialista

Por

Meridiano

Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 02:47 pm
Incidencias del partido

0. Arranca el partido entre España vs Georgia por las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de 2026.

7. El árbitro decide no cobrar un penal para España, tras la revisión del VAR.

24. ¡1-0! La "Roja" abre el marcador con un gol de Yeremy Pino.

29. Falló el penal. Mamardashvili detiene el lanzamiento de Ferran Torres desde los 11 metros.

Alineación de España 

Unai Simón, Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri González, Mikel Oyarzabal, Ferrán Torres y Yeremy Pino. 

Alineación de Georgia

Giorgi Mamardashvili, Otar Kakabadze, Saba Goglichidze, Guram Kashia, Lasha Dvali, Giorgi Gocholeishvili, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Kochorashvili, Otar Kiteishvili, Khvicha Kvaratskhelia y Georges Mikautadze. 

Fútbol