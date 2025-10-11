Figuras del Real Madrid brillan en el parón de selecciones

Suscríbete a nuestros canales

El parón de selecciones de octubre ha resultado ser una excelente noticia para el Real Madrid y su entrenador, Xabi Alonso.

Lejos de ver un bajón en el rendimiento de sus figuras tras la intensa actividad en La Liga y la Champions League, varias de las piezas clave del equipo blanco han mantenido o incluso elevado su nivel, demostrando su calidad goleadora con sus respectivas selecciones.

Esta fecha FIFA se ha convertido en una vitrina de consolidación para los talentos merengues, que regresarán al club con una inyección de confianza y, lo más importante, con goles.

El despliegue ofensivo madridista

Varios atacantes y mediocampistas ofensivos del Real Madrid han protagonizado actuaciones estelares en los partidos de clasificación para el Mundial y amistosos internacionales.

El delantero brasileño Rodrygo se reencontró con su instinto goleador al anotar dos tantos con la Selección de Brasil. Su compatriota, Vinícius Jr., también tuvo un destacado papel al contribuir con un gol y una asistencia.

Por su parte, el capitán francés Kylian Mbappé se lució con un gol y una asistencia para Francia, aunque la mala noticia fue que tuvo que ser sustituido por diversas molestias en su tobillo.

Jóvenes talentos al alza

Más allá de las superestrellas, los jóvenes talentos del club también aprovecharon la oportunidad para sumar minutos y, ser importantes. La joya turca Arda Güler sigue demostrando su calidad con un gol para Turquía, una señal clara de su crecimiento.

Finalmente, Gonzalo García sumó un gol con la Selección Sub-21 de España, un excelente indicador del buen trabajo en la cantera.

Este excelente desempeño de los internacionales del Real Madrid es la mejor noticia posible para Xabi Alonso, quien los recibirá de vuelta en Valdebebas con la moral alta y el instinto de gol más afinado que nunca, de cara a un calendario exigente en el regreso de La Liga y la UEFA Champions League.