El Real Madrid observa un panorama alentador con Mbappé y Mastantuono

El Real Madrid vuelve a respirar. Luego de recibir malas noticias tras la jornada internacional de este viernes. Tanto del delantero francés Kylian Mbappé, como del argentino Franco Mastantuono, quienes regresaron con lesiones a la capital española, abandonan las concentraciones con sus respectivos selecciones.

Sin embargo, las últimas actualizaciones de ambos jugadores según COPE, los problemas de Mbappe y Mastantuono no son graves.

El francés completo las pruebas médicas tras presentar problemas de tobillo. Podrá estar disponible para Xabi Alonso, el próximo partido del Real Madrid.

Por su parte, el argentino presentaba molestias musculares, las cuales tendrán que ser evaluadas pero han sido vista como “no preocupantes” para los compromisos cruciales de los merengues.

Próximos encuentros del Real Madrid

Estas ultimas actualizaciones parecen indicar que ambos jugadores estarán disponibles para el clásico del 26 de octubre. Lo que se traduce a un respiro para Xabi Alonso, quien también recibió la parte médica de Dean Huijsen esta semana.

Para el técnico español, perder a Kylian Mbappé en este momento sería terrible, ya que el francés se ha cargado al equipo al hombre en este inicio de temporada.