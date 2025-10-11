Fútbol español

El Real Madrid observa un panorama alentador con Mbappé y Mastantuono

Kylian Mbappé y Franco Mastantuono tuvieron que regresar a la capital española y abandonar la convocatoria con sus selecciones 

Por

Oriana Garcia
Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 09:55 am
El Real Madrid observa un panorama alentador con Mbappé y Mastantuono
Foto cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid vuelve a respirar. Luego de recibir malas noticias tras la jornada internacional de este viernes. Tanto del delantero francés Kylian Mbappé, como del argentino Franco Mastantuono, quienes regresaron con lesiones a la capital española, abandonan las concentraciones con sus respectivos selecciones. 

NOTAS RELACIONADAS

Sin embargo, las últimas actualizaciones de ambos jugadores según COPE, los problemas de Mbappe y Mastantuono no son graves

El francés completo las pruebas médicas tras presentar problemas de tobillo. Podrá estar disponible para Xabi Alonso, el próximo partido del Real Madrid. 

Por su parte, el argentino presentaba molestias musculares, las cuales tendrán que ser evaluadas pero han sido vista como “no preocupantes” para los compromisos cruciales de los merengues. 

Próximos encuentros del Real Madrid 

Estas ultimas actualizaciones parecen indicar que ambos jugadores estarán disponibles para el clásico del 26 de octubre. Lo que se traduce a un respiro para Xabi Alonso, quien también recibió la parte médica de Dean Huijsen esta semana. 

Para el técnico español, perder a Kylian Mbappé en este momento sería terrible, ya que el francés se ha cargado al equipo al hombre en este inicio de temporada.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Kylian Mbappé la rincoanda valencia Francia
Sabado 11 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol