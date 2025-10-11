Estados Unidos: Adultos mayores deberán cumplir este nuevo trámite urgente para mantener su licencia

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California emitió un recordatorio dirigido a los adultos mayores de 70 años que poseen licencia de conducir, dicho documento, indispensable para circular de forma legal, debe renovarse cada cinco años.

Asimismo, el DMV envía un aviso de renovación a los conductores al menos 60 días antes del vencimiento de su licencia. En esa notificación se detallan los pasos a seguir y los plazos establecidos para realizar la gestión, los adultos mayores que reciban esta comunicación deben iniciar el trámite cuanto antes, a fin de evitar sanciones y asegurar la continuidad de su permiso de manejo.

La renovación comienza con una solicitud en línea a través del sitio web oficial del DMV, sin embargo, el trámite debe completarse de manera presencial en una de sus oficinas, donde se verifican los datos y se confirma la identidad del solicitante. Esta combinación busca agilizar el proceso sin comprometer la seguridad del sistema ni la validez de los documentos emitidos.

El DMV aclaró que no todos los adultos mayores deberán rendir exámenes para renovar su licencia. Según el comunicado oficial:

Algunos conductores mayores de 70 años podrían estar exentos de pruebas teóricas o prácticas.

La confirmación de este beneficio aparece en el aviso de renovación enviado por correo.

Desde este mes, las licencias de conducir y tarjetas de identificación en California contarán con un diseño actualizado. Este cambio, el primero desde 2018, incluye mejoras en materia de seguridad y autenticidad, entre las innovaciones más notables se encuentran una firma digital integrada en el código de barras y la eliminación de la tradicional banda magnética, lo que incrementa la protección contra falsificaciones.

Con estas modificaciones, el DMV posiciona a California como uno de los estados pioneros en aplicar tecnología avanzada en la emisión de licencias. Los nuevos elementos de seguridad digital no solo fortalecen la protección de los datos personales, sino que también modernizan el sistema de identificación estatal, garantizando mayor confianza a los usuarios y autoridades.