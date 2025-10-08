Saime anuncia una jornada especial en el territorio nacional (+Fecha)

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció una jornada especial en el territorio nacional para la verificación de datos. En este sentido, serán beneficiados los ciudadanos naturalizados cuyo rango de cédula oscile entre 22 y 32 millones. La información fue difundida mediante las plataformas digitales del ente identificador.

¿Cuál será el horario de atención?

Las oficinas del SAIME distribuidas a nivel nacional estarán laborando en un horario comprendido de 8:00 am a 4:00 pm. Además, deben consignar unos requisitos específicos que te detallamos:

Venezolanos: Copia simple del Acta de Nacimiento

Naturalizados: Copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización.

Cabe destacar que no es necesario formalizar una cita o registro previo. Solo deberá presentarse con la documentación exigida por el ente identificador.

¿Cuál es la importancia de la verificación de datos?

Este proceso es fundamental para actualizar y certificar los datos civiles y biométricos de los ciudadanos, tanto venezolanos como naturalizados. Así es posible corroborar la identidad de la persona, un paso clave para la regularización migratoria, gestionar trámites y solventar posibles inconsistencias.

