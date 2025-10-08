Servicios

Saime anuncia una jornada especial en el territorio nacional (+Fecha)

La información fue difundida mediante la cuenta de Instagram @RedSocialSaime 

Por

Meridiano

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 12:33 pm
Saime anuncia una jornada especial en el territorio nacional (+Fecha)
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció una jornada especial en el territorio nacional para la verificación de datos. En este sentido, serán beneficiados los ciudadanos naturalizados cuyo rango de cédula oscile entre 22 y 32 millones. La información fue difundida mediante las plataformas digitales del ente identificador.

NOTAS RELACIONADAS

¿Cuál será el horario de atención?

Las oficinas del SAIME distribuidas a nivel nacional estarán laborando en un horario comprendido de 8:00 am a 4:00 pm. Además, deben consignar unos requisitos específicos que te detallamos:

  • Venezolanos: Copia simple del Acta de Nacimiento

  • Naturalizados: Copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización.

Cabe destacar que no es necesario formalizar una cita o registro previo. Solo deberá presentarse con la documentación exigida por el ente identificador. 

¿Cuál es la importancia de la verificación de datos?

Este proceso es fundamental para actualizar y certificar los datos civiles y biométricos de los ciudadanos, tanto venezolanos como naturalizados. Así es posible corroborar la identidad de la persona, un paso clave para la regularización migratoria, gestionar trámites y solventar posibles inconsistencias. 

¡Atención usuarios!

  • Recuerde que la atención será por orden de llegada, por lo que sugerimos asistir a las sedes desde tempranas horas de la mañana.

  • Los servicios son gratuitos para los usuarios. De este modo, el SAIME ratifica su compromiso con los ciudadanos en materia de identificación.

  • Para mayor información pueden ingresar en las plataformas digitales oficiales del SAIME.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 08 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios