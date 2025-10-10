Bono de Guerra Económica de octubre: Todo lo que debes saber sobre el pago

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios del Sistema Patria se mantienen a la expectativa del pago del Ingreso de Guerra Económica correspondiente al mes de octubre, destinado a los trabadores de la administración pública. De manera extraoficial, se estima que el depósito se produzca de la siguiente manera:

Lunes 13 de octubre: Para funcionarios activos y jubilados.

Viernes 17 de octubre: Para jubilados que no reciben Cestaticket.

Martes 21 de octubre: Dirigido a los pensionados del IVSS y 100% Amor Mayor.

La distribución se efectuará de manera gradual y directa para este sector priorizado de la población. Esta compensación económica forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para apoyar a las familias venezolanas, las cuales pueden adquirir productos alimenticios, pagar servicios o líneas telefónicas y mucho más.

¿Cuál es el monto que obtendrán los beneficiarios?

Aún están vigentes los montos decretados por el Gobierno Nacional, en el marco de la protección social. A continuación, te los detallamos:

Funcionarios activos y jubilados: De 120 dólares indexados.

Jubilados sin Cestaticket: De 112 dólares.

Pensionados: De 50 dólares.

Los beneficiarios recibirán una notificación proveniente del número 3532 o 67373 en sus equipos móviles. Como es habitual, los recursos serán acreditados en la billetera digital y tendrán un plazo máximo de 15 días para transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

Para obtener el dinero, los usuarios deben realizar unos pasos simples que te mencionamos:

Ingresa en el portal web oficial de Patria (www.patria.org.ve) Agrega tu cédula de identidad y contraseña. Ahora, valida la imagen y el código de verificación. Ubica la sección de “Protección Social” y acepta el bono respectivo. Presiona el campo de “Monedero” Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos Haz clic en “aceptar” y después en “continuar” Espera la confirmación de la operación y ¡listo!