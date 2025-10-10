Bono de Guerra Económica de octubre: Todo lo que debes saber sobre el pago

Los usuarios del Sistema Patria se mantienen a la expectativa del pago del Ingreso de Guerra Económica correspondiente al mes de octubre, destinado a los trabadores de la administración pública. De manera extraoficial, se estima que el depósito se produzca de la siguiente manera:
-
Lunes 13 de octubre: Para funcionarios activos y jubilados.
-
Viernes 17 de octubre: Para jubilados que no reciben Cestaticket.
-
Martes 21 de octubre: Dirigido a los pensionados del IVSS y 100% Amor Mayor.
La distribución se efectuará de manera gradual y directa para este sector priorizado de la población. Esta compensación económica forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para apoyar a las familias venezolanas, las cuales pueden adquirir productos alimenticios, pagar servicios o líneas telefónicas y mucho más.
¿Cuál es el monto que obtendrán los beneficiarios?
Aún están vigentes los montos decretados por el Gobierno Nacional, en el marco de la protección social. A continuación, te los detallamos:
-
Funcionarios activos y jubilados: De 120 dólares indexados.
-
Jubilados sin Cestaticket: De 112 dólares.
-
Pensionados: De 50 dólares.
Los beneficiarios recibirán una notificación proveniente del número 3532 o 67373 en sus equipos móviles. Como es habitual, los recursos serán acreditados en la billetera digital y tendrán un plazo máximo de 15 días para transferirlos a sus cuentas bancarias.
¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?
Para obtener el dinero, los usuarios deben realizar unos pasos simples que te mencionamos:
-
Ingresa en el portal web oficial de Patria (www.patria.org.ve)
-
Agrega tu cédula de identidad y contraseña.
-
Ahora, valida la imagen y el código de verificación.
-
Ubica la sección de “Protección Social” y acepta el bono respectivo.
-
Presiona el campo de “Monedero”
-
Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos
-
Haz clic en “aceptar” y después en “continuar”
-
Espera la confirmación de la operación y ¡listo!