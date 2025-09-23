Saime anuncia jornada especial a nivel nacional, conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Del 27 de octubre al 04 de octubre, el Saime desplegará una jornada a nivel nacional para la renovación de cédula de identidad sin cita, dirigida a los ciudadanos mayores de edad. En este sentido, los interesados podrán acudir a todas las oficinas del ente identificador distribuidas en el territorio nacional. La información fue difundida mediante sus redes sociales oficiales, donde precisaron los detalles.

De igual modo, llevarán a cabo la verificación de datos de los venezolanos con cédulas entre 22 y 33 millones. Para ello, será necesario presentar unos requisitos en caso de ser naturalizados la Copia de la Gaceta Oficial o Constancia de Naturalización. Mientras que los venezolanos deben consignar exclusivamente una copia simple del Acta de Nacimiento.

¿Cuál es el horario de atención?

El horario de atención será desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm. De este modo, el SAIME ratifica su compromiso con la población al garantizar el derecho a la identidad, enmarcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Recomendaciones