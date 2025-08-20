¿Problemas con tu cédula? Saime activa jornada para esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que realizará un gran operativo de cedulación en todas sus sedes, el cual está destinado solo para un grupo de ciudadanos venezolanos y naturalizados en el país.

Saime detalló en una publicación en sus red social Instagram, que el operativo de cedulación será para las personas que tengas un rango de cédula entre los 22 a 32 millones. Asimismo, todas las personas pueden acudir a los puntos de cedulación de sin tener que hacer el proceso de cita.

Horario del será el operativo

El ente gubernamental también explicó que el operativo de verificación de datos y renovación de la Cédula de Identidad se realizará el día sábado 23 de agosto desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm.

Los únicos requisitos que necesitan llevar los venezolanos con números en el rango entre 22 a 32 millones para hacer algún ajuste a su documento de identidad es una copia simple del Acta de Nacimiento.

Mientras que los ciudadanos naturalizados deben llevar una copia simple de la Gaceta Oficial o constancia de la Naturalización.