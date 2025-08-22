Farándula

Ricardo Montaner molesto por fuertes apagones

El artista aseguró en redes sociales que es un infierno la situación 

Por Elvis González
Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 03:21 pm
Ricardo Montaner / Cortesía
El cantante y compositor Ricardo Montaner mostró en sus redes sociales, la molestia por los constantes apagones en República Dominicana. En una publicación de X, el intérprete de grandes éxitos como “Me va a extrañar”, “Bésame” y “La cima del cielo”, escribió un fuerte mensaje dirigido al presidente.

Mensaje de molestia

Montaner posteó una fotografía de su esposa Marlene Rodríguez Miranda, quien estaba sentada en la casa que poseen en Los Róbalos, Samaná, iluminando con velas. Totalmente directo y sincero, el nacido en argentina, pero nacionalizado en Venezuela, escribió un mensaje que decía.

“Samaná es el mismo paraíso, @EdenorteRD hace que parezca el mismo infierno. Socorro!!!”, escribió mencionado al presidente dominicano Luis Abinader.

En los últimos días la ciudad presenta intensos apagones que afectan no solo a diversos municipios, sino también las actividades turísticas que son parte de la economía de la región costera.

La crisis energética en la ciudad ha llevado a los habitantes a realizar diversas protestas y hasta quemar neumáticos en las calles.

Fuera eliminación

La publicación fue eliminada por el artista, quien desde el año 2016 reside junto a su familia en Los Róbalos, Samaná, donde otros famosos como Alejandro Sanz y Luis Fonsi, según también tienen residencias.

