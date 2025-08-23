Tottenham hace historia con su contundente triunfo ante el Manchester City

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este sábado 23 de agosto, los fanáticos de la Premier League vivieron un espectáculo deportivo con el triunfo del Tottenham Hotspur Football Club frente al Manchester City (2-0), en la segunda jornada de esta naciente temporada en el fútbol inglés.

Con este resultado, los londinenses se convirtieron en el primer equipo en alcanzar 30 triunfos en la Premier League frente a los Manchester, una cifra que los coloca en un lugar único dentro de la competencia, ya que ningún otro club ha conseguido este registro ni podrá alcanzarlo durante la presente campaña.

La rivalidad entre Spurs y City ha crecido en las últimas dos décadas, así como la de los demás equipos grandes de Inglaterra, especialmente a raíz del dominio que el conjunto de Pep Guardiola ha ejercido en la competición.

Tottenham hace historia frente al Manchester City

Los comandados por el delantero brasileño Richarlison han encontrado la fórmula para convertirse en el rival más incómodo del City en los últimos años y con este resultado, queda aún más en evidencia que a los jugadores del técnico español les cuesta implementar su estilo de juego dominante dentro de los 90 minutos.

Por si fuera poco, esta hazaña adquiere aún más valor al compararlo con otros clubes tradicionales de alto nivel en la Premier, como es el caso del Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, entre otros.

En resumen, ningún otro equipo que no sea el Tottenham Hotspur Football Club ha podido igualar el registro de 30 victorias sobre el Manchester City que, desde este momento, será uno de los temas principales de toda la temporada en el fútbol inglés.