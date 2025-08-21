Caballos negros: las perspectivas de los recién llegados a la Premier League en la temporada 2025-26

Suscríbete a nuestros canales

En las dos últimas temporadas, los recién ascendidos no lograron competir con los clubes de la élite y terminaron regresando al Championship. Leeds United, Burnley y Sunderland intentarán romper con esa desagradable tendencia y devolver la emoción a la lucha por la permanencia, que siempre ha sido un sello de la Premier League y que, en términos de competitividad, está al nivel de la pelea por el título.

1xBet analizó las perspectivas de los debutantes en su batalla por mantenerse en la Premier League y resaltó sus principales fortalezas.

Los “Pavos Reales” despliegan sus alas

El verano pasado, la empresa austriaca Red Bull se convirtió en accionista de Leeds United, reforzando la ambición del club de volver a la élite del fútbol inglés tras dos años de ausencia. El papel de arquitecto principal de este esperado regreso recayó en Daniel Farke, quien ya había logrado ascensos similares en dos ocasiones con el Norwich City.

En su segundo intento, el técnico alemán cumplió con la tarea y ahora tendrá una tercera oportunidad en su carrera para demostrar su valía en la Premier League. Los analistas de 1xBet creen que esta vez tendrá éxito y ofrecen una cuota de 1.75 a que Leeds United conservará su lugar en la máxima división.

Durante el mercado de verano, los ojeadores de los “Whites” se enfocaron en jugadores con experiencia en el más alto nivel, incorporando a Sean Longstaff(Newcastle United), Jaka Bijol (Udinese) y Anton Stach (TSG Hoffenheim). Al mismo tiempo, el club logró retener a Ethan Ampadu y Wilfried Gnonto, por lo que se perfila como una de las grandes sorpresas de la próxima temporada.

Burnley vuelve a sus raíces

Tras dos campañas fallidas en la élite, la directiva de los "Clarets" decidió abandonar el estilo combinativo inspirado por Vincent Kompany. Ahora afrontan el nuevo curso con el clásico "autobús británico" y un conductor experimentado: Scott Parker, quien anteriormente logró ascender al Fulham y al Bournemouth.

Tras dos campañas fallidas en la élite, la directiva de los “Clarets” decidió abandonar el estilo combinativo inspirado por Vincent Kompany. Ahora afrontan el nuevo curso con el clásico “autobús británico” y un conductor experimentado: Scott Parker, quien anteriormente logró ascender al Fulham y al Bournemouth.

Los analistas de 1xBet consideran al Burnley uno de los principales candidatos al descenso. Su cuota para mantenerse en la Premier League es la más alta: 3.25. No sorprende, ya que el club ha sido muy discreto en el mercado de fichajes y además perdió a James Trafford, una de sus principales figuras y portero titular.

Sunderland prepara un nuevo éxito para Netflix

La temporada pasada, los “Black Cats” eran considerados débiles incluso en los play-offs del Championship, y sus aficionados apenas podían soñar con competir contra clubes de la Premier League. Sin embargo, Sunderland se convirtió en protagonista del mercado de fichajes de verano y elevó considerablemente sus posibilidades de éxito en la campaña que viene.

El club reinvirtió con inteligencia el dinero obtenido por las ventas de Jobe Bellingham y Tom Watson en la compra de jóvenes igual de prometedores. Habib Diarra, Simon Adingra y Noah Sadiki intentarán aportar para asegurar la permanencia en la liga.

Al mismo tiempo, Sunderland añadió experiencia a su plantilla juvenil incorporando a Granit Xhaka y Enzo Le Fée. La cuota de los “Black Cats” para evitar el descenso es de 2.75, a pesar de que inicialmente eran considerados los principales candidatos a regresar al Championship.

Será interesante seguir a Sunderland esta temporada, y quién sabe, quizá su regreso a la Premier League termine adaptado en pantalla, convirtiéndose en un épico comeback dentro de la exitosa serie de Netflix, pero esta vez con un final feliz.

