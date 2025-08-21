Gabriel Boric Font reaccionó a los sucesos entre Independiente y Universidad de Chile

Suscríbete a nuestros canales

El partido entre el Club Atlético Independiente y Club Universidad de Chile por la Copa Sudameruca el pasado miércoles 20 de agosto, quedó marcado por la violencia en las tribunas y la suspensión rotunda del encuentro en el Estadio Libertadores de América. Estos sucesos se viralizaron rápidamente llamando la atención del mundo entero.

Los incidentes, que incluyeron un linchamiento contra hinchas chilenos, generaron preocupación en ambos países y motivaron una contundente reacción del presidente de Chile, Gabriel Boric Font en sus redes sociales.

El mandatario calificó de “inaceptable” la agresión contra ciudadanos chilenos y anunció medidas inmediatas para garantizar asistencia a los afectados en el país argentino. Tomando en consideración que, según fuentes, hay múltiples personas detenidas y heridas de gravedad.

Gabriel Boric Font sobre el partido de Independiente vs Universidad de Chile

“Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”, señaló Boric a en su redes sociales.

La suspensión del encuentro no solo tuvo repercusiones deportivas, sino también diplomáticas. El Gobierno chileno dejó en claro que la prioridad será resguardar los derechos de sus ciudadanos, sin interferir en el curso judicial o las tomas de decisiones en argentina.

Asimismo, Boric no dejó pasar la oportunidad de aclarar lo siguiente: “la violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", afirmó.

Finalmente, la comunidad del fútbol mundial ha expresado su rechazo a la violencia y al mismo tiempo, han dejado en claro que este tipo de situaciones que sucedieron ente Independiente y Universidad de Chile, no puede repetirse en ningúna competición profesional.