Venezuela desafiará la altura en la Copa Sudamericana de Gimnasia Rítmica Senior Cochabamba 2025

La actividad de la gimnasia rítmica en el país no se detiene y, tras el cuatro lugar logrado por la delegación venezolana en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, ahora les toca a las atletas de la categoría senior en la Copa Sudamericana Cochabamba 2025.

La cita pautada para hacerse en Bolivia se efectuará entre el 9 y 15 de septiembre. Las venezolanas se irán el 8 para llegar horas antes a una ciudad ubicada a 2.574 metros sobre el nivel del mar (msnm).

¿Quiénes son las representantes de Venezuela?

El trío venezolano conformado por Valeria Pérez, Sofía Montilla y Wilmerys Valera cumple con una agenda minuciosa liderada por Paola Cortez, en la que se incluye un trabajo en la altura de Mucuchíes.

Las tres pertenecen al club Hermanas Cortez (Miranda) y lograron el objetivo de representar al país, tras ganar la competencia final a los clubes UCV (Caracas), Resplandor (Táchira) y Besonova (Falcón).

Desde ese momento, la preparación se ha intensificado con el objetivo de buscar medallas en la cita suramericana, en la que la selección tiene gran opción. Recientemente, en los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025, Venezuela superó a selecciones como Chile, Argentina y solo quedó detrás de Brasil.

La categoría senior es varias de las que más se han desarrollado tras un trabajo de masificación que organiza la Federación Venezolana de Gimnasia (FVG) desde las categorías de iniciación, pasando por base, niveles hasta llegar a las ramas más altas.

Por parte del trío venezolano, Valera cuenta con 21 años, Valeria con 17 y Sofia con 15. El grupo tiene años creciendo en el club mirandino por lo que alcanzó el objetivo luego de un esfuerzo de años atrás.