James Milner hace historia en la Premier League con este registro inédito (+video)

Por la Premier League han pasado futbolistas legendarios y muchos han permanecido toda su carrera en ese torneo. Sin embargo, nadie puede darse el lujo de decir que tiene más temporadas consecutivas activo que James Milner en el evento local.

Este mediocampista es recordado por pasar por clubes históricos como el Liverpool y el Manchester City. Además, fue internacional con la selección de Inglaterra en todas las categorías, siendo pieza clave en cada una de sus etapas con distintas franquicias.

James Milner hace historia en la Premier League:

De hecho, aunque llegó a tener ofertas fuera del país británico, Milner siempre optó por permanecer en la Premier y tras iniciar esta campaña con la casaca del Brighton, se convirtió en el primer futbolista en la historia en decir presente durante 24 zafras, según el medio "Fútbol de Inglaterra".

James debutó en el campeonato 2001-2002 con el Leeds United y a partir de allí no paró de crecer, hasta lograr el éxito que tanto buscaba, siendo un ejemplo principalmente de consistencia.

Camisetas de la Premier que ha vestido James Milner:

Leeds United: 2001-2004

Swindon Town: cedido en 2003

Newcastle United: 2004-2008

Aston Villa: cedido desde 2005 hasta 2006 y luego comprado en 2008, permaneciendo allí hasta el 2010

Manchester City: 2010-2015

Liverpool: 2015-2023

Brighton: 2023-actualidad.

Entre sus galardones resaltan: