Erling Haaland establece nuevo récord de goles en agosto

La habilidad goleadora de Haaland en el fútbol inglés es de admirar

Por Oriana Garcia
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 11:37 am
Foto cortesía
El delantero del Manchester City, Erling Haaland, ha movido la historia de récords de la Premier League al acumular la cifra de 21 goles en el mes de agosto. Lo que hace que este logro sea aún más extraordinario es que Haaland alcanzó esta marca en solo 12 partidos disputados, demostrando un ritmo goleador sin precedentes en la historia de la competición.

A pesar de que Haaland solo disputó 12 encuentros, los únicos jugadores con más goles en el mes de agosto son Andrew Cole y Les Ferdinand, quienes habían anotado más goles en este mes, pero lo hicieron en un número significativamente mayor de partidos. Cole necesitó 44 partidos para alcanzar los 25 goles, mientras que Ferdinand marcó 22 en 47 encuentros. 

Habilidad goleadora de Haaland

La habilidad goleadora de Haaland en el fútbol inglés es de admirar. Con su impresionante ritmo goleador, el noruego se ha establecido firmemente como una de las fuerzas más dominantes de la Premier League.

