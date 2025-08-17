Promesa venezolana empieza la temporada como titular en Italia

Suscríbete a nuestros canales

El lateral venezolano Luis Balbo ha tenido un inicio de temporada prometedor con la Fiorentina U-20, que comenzó su participación en el Campeonato Primavera 2025-2026 con una sólida victoria 2-0 sobre el Torino.

El triunfo en la primera jornada del torneo catapultó al equipo "Viola" a la cima de la tabla, y el defensor nacido en Puerto Ordaz fue una pieza clave en este importante resultado.

Con solo 19 años, el joven Vinotinto se consolidó como titular en el encuentro, disputando los 90 minutos y mostrando la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él. Esta actuación es un paso importante para el criollo, quien busca dejar atrás los problemas físicos que afectaron su rendimiento la temporada pasada.

¡La Fiorentina espera que explote su potencial!

Desde su llegada al club a principios de 2024, Luis Balbo ya ha demostrado su potencial, contribuyendo a la conquista de un título de la Coppa. En la campaña anterior, a pesar de las interrupciones por lesión, participó en 26 partidos, anotando un gol y brindando cuatro asistencias, estadísticas que resaltan su versatilidad y capacidad ofensiva.

Además, quedó subcampeón con el equipo del Primavera 1, tras perder la final contra el Inter de Milán (conjunto donde estaba su compatriota Daniele Quieto).

Sin dudas, el gran reto de Luis Balbo en esta temporada es la consistencia. Los problemas físicos le impidieron afianzarse como titular indiscutible en la campaña 2024-2025, una cuenta pendiente que el venezolano está decidido a saldar.

Un comienzo como este no solo le da confianza, sino que también reafirma su posición como un jugador vital para el esquema de la Fiorentina U-20. Si logra mantenerse sano y con regularidad, podría convertirse en una de las revelaciones de este Campeonato Primavera y, por qué no, empezar a llamar la atención del primer equipo.