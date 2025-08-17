Delantero Vinotinto se viste de héroe y marca este golazo en Portugal (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Jesús "Chucho" Ramírez se vistió de héroe este domingo al marcar un gol vital para el CD Nacional, asegurando un valioso empate 1-1 frente al Rio Ave en la segunda jornada de la Primera División de Portugal.

El ariete de 27 años, quien regresó al club tras su paso por el Vitória Guimarães, apareció en el momento más crítico para dar a su equipo su primer punto de la temporada.

El partido se tornaba cuesta arriba para el CD Nacional, que se encontraba por debajo en el marcador y parecía encaminarse hacia una segunda derrota consecutiva. Sin embargo, en el minuto 83, "Chucho" demostró su instinto goleador.

¡El salvador de Nacional!

Con una definición certera y oportuna desde fuera del área, mando el balón al fondo de la red para desatar la euforia en el banquillo y en la afición. La celebración fue un claro reflejo del alivio y la alegría de todo el equipo, que necesitaba con urgencia sumar para evitar un comienzo de liga desastroso.

Este gol es de gran importancia no solo por el punto que representa, sino porque es el primero de Jesús Ramírez en su regreso al club. Tras una temporada en la que no logró consolidarse en el Vitória Guimarães, la confianza depositada en él por el CD Nacional es evidente.

El club espera que este tanto sea el punto de partida para una campaña exitosa, en la que el venezolano se convierta en el referente ofensivo que tanto necesitan. "Chucho" no solo le dio un respiro a su equipo, sino que también le permite al delantero criollo recobrar la confianza y demostrar que puede marcar la diferencia.

Los seguidores del CD Nacional tienen ahora la esperanza de que este sea el inicio de una racha goleadora que ayude al equipo a escalar posiciones en la tabla y a consolidar su lugar en la máxima categoría del fútbol portugués.