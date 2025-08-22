Hipismo

Lo que todos esperan: En la tercera válida para el 5y6 corre el "robo de toda Venezuela"

Competirá en una de las selectivas de la Gala Hípica de Caracas en homenaje a uno de los pioneros de la hípica venezolana

Por Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 06:38 pm
Foto: José Antonio Aray.
La fiesta hípica venezolana comienza con la trigésima segunda reunión que será este domingo 24 de agosto en el hipódromo La Rinconada, por lo que es un evento de mucha adrenalina y emoción.

La jornada tiene una programación de 12 competencias, que incluye siete cotejos selectivos de la Gala Hípica de Caracas.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 Datos hípicos

La novena del programa, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es el sexto Clásico Julián Abdala (G3), en homenaje a uno de los pioneros de la hípica nacional y en su momento fue Presidente honorario del Jockey Club de Venezuela. El llamado es para potrancas nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.100 metros.

Para este lote participa la importada The Exquisite Girl (USA) (número 10), una alazana que proviene de Pennsylvania, una hija de Complexity en Purple Lights.

Será montada por Larry Mejías y la preparación de Ismael Martínez  para el Stud San Manuelito, al mismo tiempo es segunda favorita de la revista con la mayor circulación del porte hípico como lo es: Gaceta Hípica.

La potranca hace su estreno en el principal óvalo venezolano y es importante destacar que es el nombre que más suena a última hora entre el público aficionado.

Se espera que para esta tercera válida del día domingo 24 de agosto, The Exquisite Girl (USA) pueda buscar sorprender con su primer triunfo de la presente temporada en la arena de Coche.

Viernes 22 de Agosto de 2025
Hipismo