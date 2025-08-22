La yunta con 100% de efectividad que debes tener en cuenta para la reunión 32 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de La Rinconada es un escenario donde la emoción y la competencia se entrelazan. En este lugar, jinetes y entrenadores enfrentan desafíos que ponen a prueba su habilidad y disciplina. Para este domingo 24 de agosto, la afición espera la Gala Hípica de Caracas, una jornada con siete pruebas selectivas y cinco carreras adicionales para un total de 12 competencias.

En el hipismo, la buena química entre jinete y entrenador es clave para el éxito. En la actualidad, una dupla destaca por su efectividad del 100%: el entrenador Gabriel Márquez y el jinete aprendiz Winder Véliz. Desde su unión, han logrado tres victorias en la misma cantidad de intentos:

Mi Maritza (3 de agosto de 2025).

Dwtn Maddie Brown (10 de agosto de 2025).

Colder Weather (17 de agosto de 2025).

Cuatro ejemplares en la Gala Hípica: La Rinconada Efectividad

Para la Gala Hípica, esta yunta se reencontrará hasta en cuatro ocasiones, lo que buscaría extender su racha triunfal:

Ekati King (USA) en la Copa Invitacional del Caribe (GI)

Chateau Lafite en el Clásico Internacional “Sprinters” (GI)

Bunker en el Clásico “Gradisco” (GII)

Shakman en el Clásico Internacional “Fundación De Propietarios Hípicos de Venezuela” (GI)

El desafío es grande, pero esta dupla ha demostrado su capacidad para llevar a sus ejemplares al recinto de ganadores. Su racha perfecta es una de las historias a seguir de cerca en la gran jornada hípica del domingo.

Los números: Campaña 2025 La Rinconada Jinete Entrenador

La yunta de Gabriel Márquez y Winder Véliz, con su impresionante efectividad, llega a la Gala Hípica de Caracas con grandes expectativas. Actualmente, el entrenador Márquez acumula un total de diez victorias, mientras que el joven jinete Véliz, que ahora corre con un descargo de tres kilos, suma 26 triunfos en su carrera, seis de ellos en el óvalo de Valencia. Esta combinación de experiencia y juventud podría ser la clave para que ambos sigan con visitas al recinto de ganadores en la jornada de este domingo y las venideras.