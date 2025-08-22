Olvídate de Sweet Charming y Jenifer Daniela: Este batacazo podría darte una alegría tempranera en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Las apuestas iniciales para la primera competencia de la reunión 32 de este domingo se inclinaban fuertemente por Sweet Charming, vista por muchos como la gran favorita y una posible fija. La debutante Jennifer Daniela también captó la atención, aunque su base de aficionados era menos sólida. El ambiente hípico debatía entre la contundencia de la primera y las posibilidades de la segunda.

A medida que se acercan las horas decisivas, una sorprendente competidora ha irrumpido en el panorama, atrayendo las miradas de los analistas más avezados y el interés de los apostadores. Esta novedad inyecta una dosis extra de emoción e imprevisibilidad, lo que eleva el pulso de la jornada.

Esta carrera, exclusiva para yeguas de tres años debutantes y no ganadoras, ofrece una cuantiosa bolsa de premios adicional de $20,000, lo que sin duda aumenta la ambición y promete una contienda feroz por el podio. Siete potras competirán en esta significativa prueba de 1,300 metros.

Para este importante compromiso, el entrenador Ramón García Mosquera ha inscrito a la zaina Rosa Negra. Esta hija de Slew’s Tizzy en Roca Negra, por Water Poet, contará por primera vez con la monta del jinete aprendiz Winder Véliz y un descargo de tres kilos.

Es importante destacar la trayectoria de esta pupila del Stud “Los Samanes Racing”. A pesar de no haber ganado en sus seis actuaciones previas, ha competido contra yeguas muy superiores. Se espera que, sin tropiezos, mejore su rendimiento y consiga una sorpresiva victoria.

De acuerdo a la información suministrada por la dirección de toma de tiempos del INH, Rosa Negra tuvo un ajuste el pasado miércoles. Se reportó que la yegua "salió al tiro en silla cómoda con el traqueador P. Nadera", lo que sugiere una preparación cuidadosa para este desafío.

Con la emoción a flor de piel, y a pocos instantes del "¡partida!", los 1.300 metros de esta emocionante carrera prometen un espectáculo inolvidable. La notable paridad entre los participantes augura un desenlace incierto, convirtiéndola en un auténtico desafío para los pronosticadores. La afición ya respira la adrenalina, expectante por un recorrido intenso y sorpresas a cada zancada, listos para vibrar con cada movimiento desde el borde de la pista.

Y en medio de esta vibrante contienda, un detalle añade un dramatismo especial: una de las entrenadoras busca aquí su largamente ansiada primera victoria de la temporada, un hito que, de concretarse, celebrará trece presentaciones de esfuerzo y perseverancia.