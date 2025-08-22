Jusesky Cisneros tiene dos presentados en el tope de condiciones para este domingo selectivo en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Jusesky Cisneros está de vuelta en el hipismo y dispuesto a recuperar el tiempo perdido. A pesar de contar con un lote reducido de ejemplares, su efectividad en las tres presentaciones que ha realizado este año es notable: ha logrado que sus caballos se ubiquen en los tres primeros lugares, un impresionante 67% de efectividad.

Con la Gala Hípica de Caracas en el horizonte, el equipo de Meridiano Web conversó con Cisneros para conocer sus expectativas para el próximo domingo, donde tendrá dos importantes compromisos en el 5y6 nacional.

El primer desafío de Cisneros será en el Clásico Internacional Cruz del Ávila (GI), con la yegua Fidanzata. El entrenador se mostró optimista sobre las posibilidades de su pupila:

"Esta yegua viene bien recuperada. Hemos realizado un trabajo fuerte para que llegue a un 100% en su rendimiento para esta importante carrera selectiva", afirmó Cisneros. La preparación intensiva de Fidanzata para este clásico sugiere que será una competidora a tener en cuenta.

El segundo presentado de Cisneros será el caballo Eros, que reapareció recientemente con un prometedor segundo lugar. El entrenador ha manejado su preparación con cautela, buscando el momento ideal para su regreso a la pista.

"Este caballo también está muy recuperado de algunos detalles físicos. Hemos sido muy cuidadosos con él. Para esta ocasión, creo que va a hacer una bonita carrera. Su principal rival pudiera ser el número cuatro, High Control (USA)", explicó Cisneros.

Con dos ejemplares en óptimas condiciones, Jusesky Cisneros no solo busca su primera victoria de la temporada, sino también consolidar su regreso al primer plano del hipismo nacional. Su estrategia de llevar a sus ejemplares al 100% de su capacidad podría ser clave para su éxito en esta importante jornada.