Atención: Entérate de esta yegua que logró el mejor ajuste antes de su participación para la Gala Hípica de Caracas

Este domingo 24 de agosto se realizará la trigésima reunión del año en el hipódromo La Rinconada, la cual presenta una cartelera de 12 emocionantes carreras, entre ellas los siete eventos selectivos de las Gala Hípica de Caracas.

Con un total de siete (7) yeguas nacionales e importadas 3 más años es la nómina del 15to Clásico Internacional Sprinters (Yeguas) (G2), a la altura de la quinta competencia del ciclo no válido, en distancia de 1.200 metros, pautada para las 2:40 de la tarde en honor a la Gala Hípica de Caracas.

Una de estas participantes es la importada Fleet Street (USA) (número 5), con la monta del destacado Jhonathan Aray y entrenada por Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone.

Está zaino tresañero, nacido y criado en el Haras Bello Monte es segundo favorito, al mismo tiempo es la Sorpresa para Gaceta Hípica.

La castaña norteamericana se perfila como la primera favorita y buscará mantener su invicto en esta prueba selectiva del magno evento.

Su última actuación fue justamente su tercer triunfo al hilo en el Clásico Simón Rodríguez (G2) del pasado domingo 03 de este mes en la arena de Coche, con un tiempo de 72 segundos exactos para el mismo tiro de 1.200 metros.

La pupila de Uzcátegui ajustó el miércoles 20 de agosto 42,4 para 600 metros, en pelo, contenida y muy bien, con un remate de 12’’3’’ publicado por la hoja de ajuste por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

