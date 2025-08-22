La Rinconada al detalle: Revelamos los ejemplares con mayor chance de victoria

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 32 del hipismo venezolano se celebrará este domingo 24 de agosto en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada. A partir de la 1:00 p.m., los aficionados disfrutarán de un total de 12 competencias, entre las que destacan 7 pruebas selectivas en el marco de la Gala Hípica de Caracas.

A continuación, te presentamos el análisis de tres ejemplares que se perfilan como los grandes favoritos para la jornada:

Perfect La Combee (USA)

Este caballo importado ha dejado una marca imponente desde su llegada a La Rinconada, con un récord de cinco victorias consecutivas. Su jinete habitual, Jonathan Aray, lo conoce a la perfección y, aunque compite en una prueba de alta velocidad, su efectividad lo convierte en un candidato seguro para lograr su primera victoria selectiva en la arena capitalina.

She A Baddie (USA)

Otra importada que promete emocionar a la afición en la Gala Hípica. Sus triunfos previos son una clara señal de que su racha ganadora continuará. Aunque por primera vez correrá en 1.900 metros, la nueva monta de Robert Capriles seguramente le sacará el máximo provecho.

Astuto

Propiedad del Stud "Los Audaces", este castaño es un ejemplar que no debe ser olvidado en tus combinaciones. Su reciente victoria en un tiempo respetable confirma su buen estado. Astuto está acostumbrado a este tipo de eventos y se desempeña bien en la distancia. Con la monta de Jaime Lugo, este ejemplar es una carta que no puedes dejar de lado.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que gusta para este tipo de jugada es el caballo El Providencial potro que participa en la cuarta válida para el juego de las mayorías, especial para potros nacionales e importados de dos años, contará con la monta de Jhonathan Aray y mucho cuidado que se ha visto muy bien en cancha.