La clave del éxito: Lo que debes saber del "dato de los vivitos" en La Rinconada

La fiesta del hipismo llega este domingo 24 de agosto con la celebración de la Gala Hípica de Caracas. La reunión 32 de la temporada en La Rinconada ofrecerá una programación de 12 competencias, incluyendo siete pruebas clásicas de grado y el esperado 5y6 nacional.

El popular juego de apuestas se mantiene como un gran atractivo, capaz de acumular 18 jornadas consecutivas con montos récord en la recaudación. Para esta semana, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) mantiene un premio garantizado de $1.250.000 al único ganador.

En Meridiano Web, queremos ofrecerte la mejor información para que tomes las mejores decisiones. Gracias a un exhaustivo trabajo de campo, hemos obtenido un dato clave conocido entre los expertos como "El dato de los vivitos", y te lo revelamos sin costo alguno.

La Rinconada: "Datos de los Vivitos" Carreras No Válidas

"El dato de los vivitos" para esta semana se enfoca en la segunda carrera de la tarde, una prueba para ejemplares de 5 años y más, ganadores de 2 y 3 carreras, con una premiación adicional especial de $17.000.

El protagonista es El Gran Solinero, un alazán de siete años con el número siete en la gualdrapa y el puesto 13 de partida. Este hijo de An Serafini en Catira Winter, propiedad del Stud "La Roca", tiene una campaña de 44 actuaciones con solo dos triunfos. Para esta ocasión contará con la monta de Franklin Puello Jr. y goza del entrenamiento de Juan Carlos García Mosquera.

Lo que lo hace un dato imperdible es un detalle poco conocido: aunque una de sus victorias fue en el recorrido de 1.600 metros, la misma distancia que correrá este domingo, ese triunfo ocurrió el 15 de mayo de 2022. En ese entonces, era montado por Daniel Hernández y entrenado por Luis Peraza. Esto significa que hace más de tres años que El Gran Solinero no gana en esta distancia. Este hecho, a pesar de su larga campaña, podría ser un factor a considerar.

"Con todos estos elementos sobre la mesa, la gran pregunta es: ¿Podrá El Gran Solinero romper con su racha de más de tres años sin ganar en esta distancia, o se impondrán las proyecciones iniciales? La respuesta se revelará este domingo, cuando el óvalo de La Rinconada se vista de gala para la gran fiesta hípica."