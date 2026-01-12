NFL: Andy Borregales deja su huella en la ronda divisional con Patriots

Suscríbete a nuestros canales

Andy Borregales es una de las grandes figuras emergentes de New England Patriots en la temporada 2025. El venezolano ha mostrado un nivel élite pese a estar en su año de novato en la NFL. El pateador logró 10 de los 16 puntos para vencer a Los Ángeles Chargers en la ronda de comodines.

Borregales que aún se acostumbra a los micrófonos habló sobre la victoria de Patriots 16-3 a los Chargers: "Primero que todo, Dios es el que nos puse en esta situación. Hemos jugado como una familia, como hermanos y ahora tenemos que entrenar porque se viene otro juego".

Andy fue determinante para la victoria: 3-3 en goles de campo, un punto extra para alcanzar los 10 de los 16 puntos de New England. En un juego marcado por ambas defensivas, la de Patriots fue letal contra la ofensiva de Chargers que no logró fluir con su juego como acostumbran.

Andy Borregales del pick global 182 a ser élite en la NFL

Andy Borregales confirma que el número de selección en el draft no define tu lugar en la NFL. Elegido en el pick global 182, el venezolano ha trabajado con disciplina, constancia y confianza en sí mismo; transformándose en un pateador élite que marca diferencia en New England Patriots.

El mejor ejemplo lo tiene en su franquicia con Tom Brady: elegido en el pick 199 y convertido en leyenda. Borregales demuestra que el éxito depende de desarrollarse en el juego, mantenerse sano y aprovechar cada oportunidad. Hoy es referente latinoamericano y pieza clave en la liga.

Números de Andy Borregales con New England Patriots en 2025

Andy Borregales ha logrado una carrera brutal en su primer año en la NFL. Con New England Patriots ha sido determinante para lograr la marca 14-3 con triunfos importantes contra rivales élite: Buffalo Bills con un gol de campo de más de 50 yardas, momento élite en la temporada.

Números de Borregales en 2025:

- 17 juegos, 27-32 goles de campo, 84.4% de acierto, 53-55 puntos extras, 96.4% de acierto, 2-2 de 0-19 yardas, 6-6 de 20-29 yardas, 9-8 de 30-39 yardas, 11-7 de 40-49 yardas, 4-4 de 50+ yardas.