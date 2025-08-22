A esta hora te revelamos el dato más corrido que participa en la carrera de los acumulados del 5y6

Suscríbete a nuestros canales

La trigésima segunda reunión de la actividad hípica 2025 se disputa este domingo 24 de agosto, con una cartelera de 12 impactantes competencias en el majestuoso hipódromo La Rinconada, a partir de la 1:00 de la tarde.

Dentro de la programación se incluye siete selectivas de la Gala Hípica de Caracas: Clásico Internacional Sprinters (Yeguas) (G2), Copa Invitacional del Caribe (G1), Clásico Internacional Sprinters (G1), Clásico Internacional Cruz del Ávila (G1), Clásico Julián Abdala (G3), Clásico Gradisco (G2) y Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (G1).

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Datos hípicos

La duodécima carrera, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros.

Entre los participantes inscritos se encuentran Mufasa (número 2), el cual, será montado por el aprendiz Oliver Medina y entrenado por Wladimir Sánchez.

El zaino posee campaña de cuatro actuaciones sin todavía conocer la victoria, además no utilizará el implemento Bozal en Z (-Bz).

A su vez buscará sorprender con un primer triunfo del año en la carrera de los acumulados del 5y6.

Su última aparición pública llegó sexto a 17 cuerpos del ganador The Soldier, el día 26 de julio del presente año en el óvalo de Coche.

Trabajo en el aparato: 5y6 Nacional La Rinconada

El día miércoles 20 de agosto, el presentado por Sánchez tuvo reconocimiento en el aparato en pelo publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).