MLB: Cartelera de partidos para este sábado 23 de agosto

Este sábado 23 de agosto continúa la actividad en la temporada 2025 de Grandes Ligas, la cual entró ya en su fase de definición para conseguir los 12 puestos de cara a los Playoffs.
La jornada de este sábado, con un juego más de la serie entre New York Yankees y Boston Red Sox, acapará los titulares, dando un capítulo de esta centenaria rivalidad de la División Este de la Liga Americana.
Juegos pautados para el 23 de agosto en MLB
1:05 PM: New York Yankees vs Medias Rojas de Boston
4:10 PM: Azulejos de Toronto vs Marlins de Miami
6:05 PM: Nacionales de Washington vs Phillies de Philadelphia
6:10 PM: Reales de Kansas City vs Tigres de Detroit
6:40 PM: Rockies de Colorado vs Piratas de Pittsburgh
7:05 PM: Astros de Houston vs Orioles de Baltimore
7:05 PM: Guardianes de Cleveland vs Rangers de Texas
7:10 PM: Mellizos de Minnesota vs Medias Blancas de Chicago
7:10 PM: Gigantes de San Francisco vs Cerveceros de Milwaukee
7:15 PM: Mets de Nueva York vs Bravos de Atlanta
8:10 PM: Rojos de Cincinnati vs Cascabeles de Arizona
8:40 PM: Dodgers de Los Angeles vs Padres de San Diego
9:38 PM: Cachorros de Chicago vs Angelinos de Los Angeles
9:40 PM: Atléticos de Oakland vs Marineros de Seattle