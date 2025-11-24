Willians Astudillo firma con un nuevo equipo en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Noticia bomba en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Luego de haber sido objeto de una suspensión por incumplimiento del Programa Antidopaje de la LVBP, y de ser dejado en libertad por Caribes de Anzoátegui, el utility Willians Astudillo ha conseguido un nuevo equipo, luego de que se oficializara su firma con Cardenales de Lara.

La noticia se dio a conocer a través de los distintos canales de información del equipo, incluyendo las redes sociales de la organización. De esta manera, "La Tortuga" regresará a la acción cuando sus 20 juegos de suspensión se cumplan, y se convertirá en una pieza más que interesante para los crepusculares.

Willians Astudillo llega a Lara

A través de sus redes sociales, y también con una nota de prensa, Cardenales de Lara anunció la firma de Willians Astudillo. De esta manera, su suspensión empieza a correr desde este martes 25 de noviembre, y podría estar disponible para el final de la ronda regular del campeonato.

"Estamos muy contentos con la llegada de Astudillo, es un jugador versátil y un bate respetado en la Liga, está entrenando y preparándose para el momento que ya finalice su suspensión", expresó José Yépez, gerente de la novena larense.

Esta será la segunda vez que Willians Astudillo se pone el uniforme de Cardenales de Lara, ya que en la temporada 2018/19 reforzó al equipo en la Gran Final, ante Leones del Caracas, logrando obtener el título.