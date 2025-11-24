LVBP: Magallanes tiene esta única semana positiva en lo que va de temporada

Los Navegantes del Magallanes no consiguen la fórmula para salir del fondo de la clasificación. La organización sigue evidenciando serios problemas ofensivos a pesar de estar ya en la segunda mitad del calendario y sus posibilidades de clasificar ya comienzan a preocupar a todos sus fanáticos.
Los dirigidos por Yadier Molina están en la octava posición de la clasificación, con un récord de 12 victorias y 20 derrotas en 32 compromisos disputados. Además, se ubican a siete juegos del primer lugar y tienen tres derrotas consecutivas antes de iniciar la séptima semana de la pelota criolla.
Como locales en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, la nave turca registra siete triunfos y ocho reveses. Al jugar en la carretera, su balance es de cinco triunfos y 12 derrotas.
¿Cuál ha sido la mejor semana del Magallanes?
Ante estos números tan alarmantes, tomando en cuenta lo que significa el conjunto magallanero y el roster que tiene en lo que va de temporada, es vital revelar la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido la semana más positiva del equipo en la temporada?
Para responder esta interrogante, inmediatamente hay que trasladarse a la quinta semana del torneo, que va desde el 11 al 16 de noviembre, en la que culminaron con un récord positivo de cinco victorias y una sola derrota, respectivamente.
Esa es la semana que puede considerar al menos, en cuanto a números, como el "momento" más positivo de los Navegantes del Magallanes en lo que va de esta edición de la 2025/2026. En este lapso de tiempo, enfrentaron a los siguientes equipos:
11/11/2025 vs. Tiburones de La Guaira: Victoria (4-0)
12/11/2025 vs. Tiburones de La Guaira: Derrota (2-7)
13/11/2025 vs. Leones del Caracas: Victoria (12-9)
14/11/2025 vs. Tigres de Aragua: Victoria (3-2)
15/11/2025 vs. Tigres de Aragua: Victoria (4-1)
16/11/2025 vs. Cardenales de Lara: Victoria (5-4)
Finalmente, no cabe duda de que los Navegantes del Magallanes deben de manera urgente comenzar a fabricar estos resultados en los próximos días, con la finalidad de pelear por estar entre las franquicias clasificadas a la siguiente ronda de la temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.