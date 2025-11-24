LVBP: Magallanes tiene esta única semana positiva en lo que va de temporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes no consiguen la fórmula para salir del fondo de la clasificación. La organización sigue evidenciando serios problemas ofensivos a pesar de estar ya en la segunda mitad del calendario y sus posibilidades de clasificar ya comienzan a preocupar a todos sus fanáticos.



Los dirigidos por Yadier Molina están en la octava posición de la clasificación, con un récord de 12 victorias y 20 derrotas en 32 compromisos disputados. Además, se ubican a siete juegos del primer lugar y tienen tres derrotas consecutivas antes de iniciar la séptima semana de la pelota criolla.



Como locales en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, la nave turca registra siete triunfos y ocho reveses. Al jugar en la carretera, su balance es de cinco triunfos y 12 derrotas.



¿Cuál ha sido la mejor semana del Magallanes?

Ante estos números tan alarmantes, tomando en cuenta lo que significa el conjunto magallanero y el roster que tiene en lo que va de temporada, es vital revelar la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido la semana más positiva del equipo en la temporada?



Para responder esta interrogante, inmediatamente hay que trasladarse a la quinta semana del torneo, que va desde el 11 al 16 de noviembre, en la que culminaron con un récord positivo de cinco victorias y una sola derrota, respectivamente.



Esa es la semana que puede considerar al menos, en cuanto a números, como el "momento" más positivo de los Navegantes del Magallanes en lo que va de esta edición de la 2025/2026. En este lapso de tiempo, enfrentaron a los siguientes equipos:



11/11/2025 vs. Tiburones de La Guaira: Victoria (4-0)

12/11/2025 vs. Tiburones de La Guaira: Derrota (2-7)

13/11/2025 vs. Leones del Caracas: Victoria (12-9)

14/11/2025 vs. Tigres de Aragua: Victoria (3-2)

15/11/2025 vs. Tigres de Aragua: Victoria (4-1)

16/11/2025 vs. Cardenales de Lara: Victoria (5-4)



Finalmente, no cabe duda de que los Navegantes del Magallanes deben de manera urgente comenzar a fabricar estos resultados en los próximos días, con la finalidad de pelear por estar entre las franquicias clasificadas a la siguiente ronda de la temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.