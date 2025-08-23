William Contreras se vistió de héroe con Cerveceros de Milwaukee (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Un fuerte batazo entre el jardín izquierdo y central, por parte del venezolano William Contreras, puso punto y final al encuentro de Cerveceros de Milwaukee ante Gigantes de San Francisco, triunfando en casa por pizarra 5-4.

En este mismo compromiso, el campocorto dominicano, Willy Adames, se reencontró con su antigua casa (American Family Field) por primera ocasión desde que fue cambiado al conjunto de la bahía. Y de hecho, fue uno de los grandes protagonistas pese a la derrota de su equipo.

Dos jonrones solitarios, que le permitieron anotar y remolcar par de carreras para los suyos, fue el aporte del estelar shortstop que durante 4 años fue un líder para Milwaukee.

Un día inolvidable

Cabe destacar que este es el primer cuadrangular de oro (para dejar en el terreno al rival) en la carrera de Contreras, que fue un héroe para los suyos en un duelo muy reñido.

Asimismo, el careta oriundo de Puerto Cabello (Carabobo) se fue de 4-2 con dos rayitas impulsadas y una anotada, además de conseguir una base por bolas.

Por su parte, Adames elogió a su antigua divisa dando méritos a sus recursos ofensivos, parte importante de que sean los mejores de la Liga Nacional y de las Grandes Ligas en general, con récord de 81-48 (los únicos con más de 80 victorias).

“Siento que corren mucho y se ponen en posición de anotar casi siempre. Si haces eso, no importa si conectas cuadrangulares o no'', explicó el dominicano.