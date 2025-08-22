MLB

Willson Contreras ahora va por Richard Hidalgo y Melvin Mora tras nuevo cuadrangular (+video)

El experimentado criollo botó la pelota por segunda jornada consecutiva 

Por Neyken Vegas
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 10:33 pm
Willson Contreras ahora va por Richard Hidalgo y Melvin Mora tras nuevo cuadrangular (+video)
FOTO: CORTESÍA
Willson Contreras sigue, "a la calladita", escalando posiciones en importantes renglones históricos entre los peloteros venezolanos y en esta oportunidad, va tras la pista de Richard Hidalgo y Melvin Mora en el apartado de bambinazos de por vida en Las Mayores.

El experimentado venezolano atraviesa un gran momento y se fue para la calle, por segundo duelo en fila por primera vez en la presente temporada, en esta ocasión lo hizo contra los Rays de Tampa Bay.

Willson Contreras conecta enorme bambinazo:

La novena de los Cardenales de San Luis se está quedando con el triunfo a domicilio con marcador final de 7-4 y quien se encargó de darle mayor tranquilidad a su manager en el tercio final del duelo, fue justamente el mayor de los hermanos Contreras.

Willson vino a batear con el choque 6-3 parcialmente y las bases limpias en la alta del séptimo capítulo, castigando un cambio de velocidad por parte del relevista Bryan Baker, para conectar un enorme vuelacercas que recorrió 423 pies de distancia, colocando así a su novena con mayor ventaja (7-3).

Willson Contreras va ahora por Richard Hidalgo y Melvin Mora:

Contreras se encargó de superar rápidamente a Ramón Hernández en el puesto 16 de los máximos jonroneros criollos de todos en la MLB, con su estacazo de vuelta completa número 170 de por vida.

Por si fuera poco, ahora está bastante cerca de entrar al top 15, debido a que quedó a tan solo un bambinazo de empatar a los míticos Richard Hidalgo y Melvin Mora en este renglón, ambos conectando un total de 171 estacazos en sus carreras como bigleaguers.

 

