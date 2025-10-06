Florentino se defiende de las críticas por el Free Cover junto a Servando

Suscríbete a nuestros canales

Luego de mucha espera el Free Cover de Servando y Florentino es una realidad, sin embargo, tras su lanzamiento las críticas de sus fans fueron duras y directas, mostrando una gran decepción por el resultado final. Ante la polémica, el menor de los Primera se pronunció para defender el material.

En redes sociales Florentino se tomó unos minutos para defenderse de los señalamientos, sentenciando que la sociedad es “intensa” cuando las cosas no salen a su manera. Para el salsero fue un momento bonito en su carrera, pero se vio opacado por los malos comentarios.

Fuertes críticas contra Servando y Florentino

La inconformidad del público de los hermanos Primera radica en que, a lo largo de 20 minutos de grabación, ambos le brindaron un espacio a ‘Los Pikis’, un grupo de salsa erótica y animación integrado por Nando de la Gente, Ronald Borjas y Adelmo Gauna.

Lejos de ser un agrado, se convirtió en una molestia porque, según algunos comentarios, le quitaban protagonismo a los artistas principales. Además, para muchos integrarlos fue dejar de cantar canciones icónicas del dúo para ofrecerles un poco de tarima.

Sin embargo, Florentino resaltó el talento y la presencia de los músicos en el Free Cover, argumentado que “son unos chamos que han podido mostrar la versatilidad de nuestra cultura, de lo que somos culturalmente como sociedad venezolana”.

Un movimiento cultural

Su proyecto musical ‘Se Busca Vivos o Inmortales’ quiere no solo resaltar la esencia de la salsa hecha en Venezuela, sino expandirla en la juventud como un movimiento que no ha muerto a pesar de los años.