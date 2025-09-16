El gesto de Servando para homenajear a su padre Alí Primera

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado 40 años de la muerte del maestro Alí Primera y, su ausencia sigue doliendo en el público general, así como también en sus familiares, quienes constantemente recuerdan su legado y el amor que tenían por él.

Recientemente, su hijo Servando quiso ir más allá y, plasmarlo en su piel. Por tal motivo, contactó a Yomico Art, uno de los mejores tatuadores de nuestro país para realizar un diseño que llevará por siempre en señal de agradecimiento por el amor que recibió de Alí.

Servando plasma en su piel a Alí Primera

“Ali… Vengo de tu piel, llevarte ahora en la mía es un ciclo que venía soñando, y pude hacerlo realidad junto al tatuador más arre$%@ de este planeta”, escribió en la descripción del video.

En el audiovisual, recordó grandes momentos de su papá en la industria musical, donde se le ve cautivando a su público con sus más grandes éxitos. Posteriormente, mostró el boceto de lo que estaba a punto de hacerse.

El proceso incluyó unos tragos, buena conversación y por supuesto, no faltaron las risas. Para Servando, esto es parte de su creencia de que “el amor se agradece amando, por eso más que decir gracias, prefiero un te amo coñ$”.

Servando indicó que, era un tatuaje que tenía pensado desde hace varios años y tuvo un primer intento en diciembre de 2019, pero, situaciones lo llevaron a posponer el encuentro hasta que llegó el día en este 2025.

Además del rostro del intérprete de “Techos de Cartón”, también llama la atención el Cerro Santa Ana que fue plasmado en honor al amor que le tenía Primera a dicho lugar ubicado en el estado Falcón. Otros elementos como el turpial y el cuatro también prevalecen en el diseño.

La partida física de Alí

El cantante falleció el 16 de febrero de 1985 en un accidente de tránsito en la autopista Valle-Coche, Caracas. Alí viajaba en su camioneta tipo Wagoneer cuando otro vehículo, conducido por un estudiante, se salió del carril y atravesó la barrera divisoria de la autopista.

Esto produjo un choque de frente con la camioneta del nacido en Coro. El conductor del otro vehículo estaba bajo los efectos del alcohol.

El impacto le provocó a Alí fracturas graves en las vértebras cervicales y de la base del cráneo. Falleció de forma instantánea tras el choque.