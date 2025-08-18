William Contreras arribó a este importante número en las Grandes Ligas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

William Contreras ha sido de los mejores bateadores de los últimos días para los Cerveceros de Milwaukee, muestra de eso su jonrón en el clutch el pasado domingo ante los Rojos de Cincinnati. Con ese jonrón, el criollo llegó a 13 en la presente campaña 2025 de Grandes Ligas.

El oriundo de Puerto Cabello vive una notable racha ofensiva, promediando .448 en sus últimos siete juegos y .328 en los últimos 15, siendo clarametne de los mejores en ofensiva de un equipo de la Liga Nacional que va con paso firme a la Postemporada del mejor beisbol del mundo.

Números importante para William Contreras

Pese a la derrota 3-2 contra Rojos de Cincinnati, Contreras tuvo una actuación destacada al irse de 4-1, conectando un jonrón, anotando dos carreras y remolcando otra más. Su desempeño ofensivo no solo ayudó a su equipo en el partido, sino que también le permitió alcanzar un hito personal significativo en su carrera en MLB.

Con las dos carreras impulsadas en este encuentro, llegó a 300 remolcadas en Grandes Ligas, convirtiéndose en el venezolano número 66 en alcanzar esa cifra histórica. Este logro lo coloca en un grupo selecto de compatriotas que han dejado huella en la Gran Carpa con su capacidad para producir carreras.

Además, con este registro, rompió el empate que mantenía con Henry Blanco, quien había producido 298 remolques en su carrera profesional. Superar a un referente venezolano como Blanco resalta aún más la importancia de este hito y consolida su posición entre los mejores productores de su país en la historia del mejor beisbol del mundo.

Tras esa jornada ofensiva, William Contreras registra este 2025 116 hits, entre ellos 22 dobles y 13 dobles. Además, cuenta con 61 carreras producidas, 69 anotadas y promedio de .263, todo esto en 117 juegos.