Patricia Poleo celebró el cumpleaños de su esposo, cobijada de amor y felicidad

Suscríbete a nuestros canales

Emociones, amor y mucha ilusión es lo que se encuentra viviendo la periodista venezolana Patricia Poleo, con su ahora esposo Daniel Contreras. En esta ocasión la criolla radicada en Miami, celebró el cumpleaños de su pareja con una bonita fotografía de ambos juntos en la playa.

Amor del corazón

Con el sentimiento a flor de piel la conductora de “Factores de Poder”, escribió un mensaje de amor para el hombre con quien unió su vida hace algunos días en una bonita ceremonia en Miami, a la cual asistieron amigos cercanos de ambos.

“Feliz Cumpleaños Daniel Contreras, Mi esposo, compañero de vida, mi salud en tiempos de enfermedad, mi risa en momentos de tristeza, mi alivio, mi paz, mi renacer y mi consuelo”, escribió.

Las palabras fueron acompañadas por una imagen en la que ambos aparecen muy sonrientes bajo el sol, lo que demuestra que hoy la periodista tiene el corazón repleto de amor.

“Los 5 años vividos a tu lado me han enseñado que los caminos de Dios son perfectos. Te amo, amo nuestra vida juntos. Agradezco por tu amor, tu forma de cuidarme y de protegerme”, aseveró Poleo en la publicación que goza de muchos comentarios de cariño de internautas por verla tan feliz.

Unión ante Dios

La periodista de investigación comentó hace días que la fue boda se llevó a cabo el sábado 27 de septiembre, con Daniel, quien es un economista de negocios y maratonista.

En el video Patricia aparece muy feliz realizando su entrada triunfal a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe del Doral.