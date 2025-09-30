La polémica que envuelve a Daniel Contreras, el nuevo esposo de Patricia Poleo

Suscríbete a nuestros canales

El 29 de septiembre, la periodista Patricia Poleo sorprendió a sus seguidores al confirmar que, el sábado 27 había contraído nupcias con Daniel Contreras, un caballero con el que mantiene una relación desde hace unos 5 años.

La ceremonia se llevó a cabo frente al padre Omar Ayubi en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe del Doral en Miami. Estuvo acompañada de sus dos grandes amigos Miguel Yánez y José Antonio Colina y, la actriz venezolana Marian Valero.

El escándalo del esposo de Patricia Poleo

En sus redes sociales, Contreras indica que es Economista de profesión y también deja ver que, está relacionado con “Factores de Poder”, el programa de su ahora esposa.

No obstante, en el mes de junio de 2025, varios medios de comunicación comenzaron a hacer eco de una noticia en la que dejaban al empresario como un “chulo” y sería Patricia la encargada de velar por su economía.

Según publicaciones en redes sociales, todo comenzó como una “hermosa amistad” y se convirtió en una relación netamente “sexual” y “económica”, insinuando que, Poleo sería la “sugar mommy” del venezolano de 32 años y estaría financiando su proyecto “Pacers Podcast”.

Asimismo, aseguran que, tras un primer matrimonio “traumático”, la periodista habría buscado a un hombre mucho menor que ella para tener una especie de control sobre él y evitar un desengaño, como el que habría vivido con su exmarido, Nixon Moreno.

La respuesta de Daniel

Un día después de que las plataformas digitales se revolucionaran con dichas afirmaciones, fue el mismo empresario quien salió al paso para desmontar esa versión y, demostrar que, su relación con Patricia era genuina y llena de amor.

En su cuenta de Instagram, Daniel expresó: “Sí, Patricia y yo somos pareja”. Al preguntarle a su pareja si era su “sugar mommy”, ella respondió entre risas: “¿Quieres plata?”, lo que demostró que, para ellos, los rumores eran un motivo de burla.

“La gente si se ocupa de lo que no se tiene que ocupar”, respondió Poleo. Aunque mantienen su relación en privado, los tórtolos tienen en sus redes sociales imágenes que datan desde el año 2020, cuando probablemente comenzaron su historia de amor.