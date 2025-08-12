Saime hace importante anuncio para este fin de semana, conoce de qué se trata

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que este sábado 16 de agosto llevará a cabo un operativo nacional enfocado en la Verificación de Datos y la Renovación de Cédulas de Identidad. Lo más destacado es que este procedimiento se realizará sin cita previa, lo que permitirá a más ciudadanos acceder al servicio.

La jornada está dirigida únicamente a ciudadanos cuyo número de cédula esté en el rango entre 22 millones y 32 millones.

Requisito principal:

Presentar una copia simple del acta de nacimiento.

Horario y oficinas disponibles para la jornada del Saime

La atención se ofrecerá en todas las oficinas del Saime en el territorio nacional, con un horario comprendido de 8:00 am a 2:00 pm. Las autoridades sugieren a los usuarios llegar temprano para evitar largas esperas y asegurar que todos puedan ser atendidos dentro del tiempo establecido.

Esta jornada representa una ocasión ideal para quienes, por diferentes motivos, no han podido completar el proceso de renovación de su cédula o actualizar sus datos en operativos anteriores.