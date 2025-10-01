"Demon Slayer: Castillo Infinito" impone este récord para un anime en cine

Suscríbete a nuestros canales

La franquicia de "Kimetsu no Yaiba" sigue conquistando al público mundial de esta y las viejas generaciones de fanáticos del anime. Su entrega más reciente "Demon Slayer: Castillo Infinito" que se estrenó el pasado 11 de septiembre, se ha convertido rápidamente en un éxito de taquilla de los cines.

"Demon Slayer: Castillo Infinito" ya es un fenómeno mundial

"Castillo Infinito" en sus dos primeras semanas en taquilla ha tenido números arrolladores. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película recaudó más de 70 millones de dólares, sumando otros 17 millones en los días siguientes. Su desempeño global es aún más impactante, pues ya acumula más de 555 millones de dólares en todo el mundo, según datos del sitio web que recopila y resume reseñas de películas, Rotten Tomatoes.

Con estas impresionantes cifras, "Castillo Infinito" se consagra como la producción de anime más taquillera de la historia en cines, superó el récord que ostentaba "Mugen Train" desde 2020, con poco más de 507 millones de dólares.

Este éxito no solo confirma la fuerza inigualable de la franquicia, sino que también establece un nuevo referente global para la industria del cine de animación japonesa.

La película rompe a Latinoamérica

Según dato del portal Crunchyroll, servicio de streaming propiedad de Sony, la película dirigida por Haruo Sotozaki, basada en el manga de Koyoharu Gotouge, se convirtió en la cinta número uno en 11 países desde su estreno en salas, entre los que resaltan México, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Colombia, República Dominicana, y toda la región de Centroamérica, lo que la transforma en el largometraje de anime más visto de todos los tiempos en Latinoamérica.

De qué trata "Demon Slayer: Castillo Infinito"

Esta película marca el inicio del desenlace de la historia creada por Koyoharu Gotōge y es la primera parte de una trilogía que cerrará la saga.

La cinta es una adaptación de dos momentos cruciales del manga: la intensa batalla en el Castillo Infinito, donde los Pilares enfrentan a las Lunas Superiores, y la tensa “Cuenta regresiva al amanecer”, que prepara la escena para el combate final contra el principal antagonista de la serie, Muzan Kibutsuji.

La expectativa se mantuvo alta antes del estreno gracias a la reproyección en cines de "Mugen Train" como antesala.