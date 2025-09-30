El extraño baile de Adolfo Cubas que causa comentarios en Instagram

Suscríbete a nuestros canales

El actor venezolano Adolfo Cubas sabe como llamar la atención en las redes sociales con los bailes que realiza, que generan múltiples comentarios de internautas, que han llegado a compararlo con la cantante Britney Spears.

Comentarios de internautas

El criollo posteó hace algunos días un video en la intimidad de su hogar con sus múltiples perritos, y bailando con extraños movimientos la popular canción “White Horse”, de la banda Laid Back.

Moviéndose de lado a lado y con el rostro muy serio, danzó el artista que participó en importantes producciones nacionales como “Mi prima ciela”, “La vida entera”, “Dulce amargo”, “Los secretos de Lucía”, entre otras.

“No sé pero se me vino a la mente Britney y Adolfo juntos”, “Britney Spears y tu Felices”, “Para lo que quedó”, “Parece es un fantasma”, “Este es nuestro Britney Spears”, son algunas de las opiniones en el post.

No es la primera ocasión que el artista hace videos bailando, y el público hace comentarios por su parecido a los extraños bailes que realiza la estadounidense de 43 años.