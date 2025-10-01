¡Total admiración! El día que las leyendas Derek Jeter y Alex Rodríguez hablaron maravillas de Luis Sojo

Suscríbete a nuestros canales

En las Grandes Ligas hay peloteros venezolanos que han marcado un antes y un después, en muchos de esos casos casos se puede ver incluso más allá de su talento, a pesar de que fueron bastante buenos. Un gran ejemplo de ello, es el de Luis Sojo, quien se encargó de ser un gran mentor, para jugadores que se volvieron grandes estrellas, como Derek Jeter y Alex Rodríguez.

El actual gerente deportivo de los Leones del Caracas obtuvo hasta cinco anillos de Serie Mundial en Las Mayores, algo que no es poca cosa y así lo reconocen dos hombres, no solamente que son ganadores también, sino que además uno de ellos está en el Salón de La Fama (Derek Jeter).

Derek Jeter reconoce la grandeza de Luis Sojo:

Sin duda alguna, Sojo fue un líder, para muchos. Sin embargo, puede considerarse que fue clave en el superlativo éxito en la carrera de Derek y así lo reconoce el mismo ex capitán de los Yankees.

"Luis Sojo me enseñó más que cualquier otro infielder, incluso más que cualquier otro entrenador. Luis es el mejor, aprendí mucho de él (Sojo)", comentó Jeter, haciendo referencia a que así se lo hizo saber en su momento al propietario de los mulos, George Steinbrenner, para aclarar que muchas veces los directivos no saben el verdadero valor de algunos peloteros desde la oficina.

Alex Rodríguez cuenta esté anécdota con Luis Sojo:

Por su parte, Alex Rodríguez coincidió en los Marineros de Seattle con Luis Sojo, cuando tenía apenas 19 años y el "Señor de los Anillos" le dio una lección que no olvidó más nunca en su vida.

A-Rod explicó que en una jugada no pudo realizar un doble play por quedarse atrás y se mantuvo tranquilo, algo que su rostro reflejaba. Por lo tanto, Luis entró un poco serio y le dijo: "¿Qué estás haciendo? Ataca la bola, para que puedas conseguir la doble matanza. Si necesitamos dos, debes atacarla", siendo esto una enseñanza que Alex manifiesta que no olvidó nunca más porque le llevó a imprimir intensidad a su juego defensivo.

Sin duda alguna, hay peloteros que nacen con el don de ser líderes y eso los ayuda a ganar muchos puntos extras en su organización, principalmente por los jóvenes. Un ejemplo actual en cuánto a criollos se refiere, es Miguel Rojas, quien es digno de mucho respeto por su sapiencia en los Dodgers.