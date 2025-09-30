MLB: Tarik Skubal se crece en la lomita e iguala marca histórica para Detroit (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El zurdo Tarik Skubal escribió una página dorada en la historia de los Tigres de Detroit al registrar 14 ponches en el juego 1 de comodín de la Liga Americana ante los Guardianes de Cleveland, igualando el récord de la franquicia en postemporada establecido por Joe Coleman en 1972.

Skubal trabajó por espacio de 7.2 entradas, permitió tres hits, una carrera limpia, regaló tres boletos y propinó 14 ponches para dejar ganando el juego.

Récord de franquicia y marca en juegos de comodín

Los 14 ponches de Skubal empatan la mayor cantidad en un juego de postemporada para los Tigres, una marca que permanecía intacta desde hace más de cinco décadas. Pero el impacto va más allá del ámbito local: Skubal ahora ostenta el récord de más ponches en un juego de comodín en la historia de la MLB, superando los 13 que habían logrado Gerrit Cole y Clayton Kershaw en 2020.

La actuación de Skubal se convierte en la más dominante en cuanto a ponches en postemporada desde que Gerrit Cole abanicó a 15 bateadores en la Serie Divisional de 2019 contra los Rays.

Dominio absoluto

Su dominio se reflejó en los 26 swings fallidos (whiffs) que provocó, con un impresionante 46% de tasa de whiff general. Su cambio de velocidad fue su arma más letal: generó un asombroso 75% de whiff (12 de 16 swings), desarmando por completo a los bateadores rivales. Además, limitó el promedio de velocidad de salida a apenas 83.7 millas por hora, demostrando control y capacidad para inducir contacto débil.