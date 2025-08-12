Nuevo cheque de reembolso del IRS de $1,390 en agosto de 2025: ¿Quién califica?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado un nuevo cheque de reembolso de $1,390. Este pago está destinado a aliviar financieramente a hogares de ingresos bajos y medios, y se espera su distribución a partir de mediados de agosto de 2025.

¿Cómo saber si eres elegible?

Para determinar si te corresponde este reembolso, debes revisar dos factores. El primero es tu ingreso declarado en 2023 o 2024. El segundo es tu estatus fiscal actual.

El cheque está dirigido a contribuyentes solteros con ingresos de hasta $75,000 anuales. También es para parejas casadas que declaren en conjunto con hasta $150,000, y jefes de familia con ingresos de hasta $112,500.

Además, es requisito haber presentado una declaración de impuestos reciente. Debes contar con un Número de Seguro Social válido.

Requisitos adicionales para calificar

Para ser beneficiario, es crucial cumplir con el límite de ingresos. También debes cumplir con otros requisitos.

No debes haber sido declarado como dependiente en la declaración de otra persona. Es importante mantener tus datos bancarios actualizados en tu cuenta oficial del IRS en irs.gov.

Además, es indispensable haber presentado tu declaración fiscal de 2023 o 2024.

Fechas y métodos de pago

La agencia indicó que los depósitos directos serán la primera vía de pago. Se espera que comiencen a enviarse a mediados de agosto de 2025.

Quienes no tengan información bancaria registrada recibirán el cheque por correo. Otra opción es una tarjeta de débito EIP, aunque estos métodos suelen ser más lentos.

El economista Mark Mazur, exfuncionario del Departamento del Tesoro, destaca que el depósito directo es el método más eficiente. Ayuda a evitar retrasos postales y posibles fraudes.

Alerta de fraudes

El IRS ha advertido sobre un aumento en los fraudes relacionados con estos pagos. La agencia nunca te contactará por mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas.

Si recibes una comunicación solicitando datos personales para este cheque, debes desconfiar. El IRS recalca que estas son estafas.