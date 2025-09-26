MLB: Paul Skenes hace historia en la parte final de la temporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

En la recta final de la temporada regular se están terminando de afianzar las actuaciones de las estrellas más importantes que brillaron con luz propia durante el 2025. Uno de los casos más importantes es el del lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes.

El pelotero de 23 años no ha parado de demostrar su dominio desde el montículo en su segundo año en la Major League Baseball. Sus actuaciones han sido tan destacadas que ya es colocado como uno de los mayores talentos generacionales de la última década.

Para entender su impacto, en el béisbol de Grandes Ligas, los números suelen contar historias más impactantes que las palabras. Uno de los indicadores más importantes para medir la grandeza de un lanzador es la efectividad, y bajar de 2.00 en un lapso considerable de aperturas es un logro reservado solo para los mejores.

Paul Skenes hace historia en MLB

A lo largo de la historia de la MLB, pocos han conseguido mantenerse en ese nivel de excelencia durante un tramo de 55 salidas como abridores. Entre los nombres que figuran en este listado selecto aparecen leyendas absolutas del montículo:

Dwight Gooden, Greg Maddux, Randy Johnson, Pedro Martínez y Roger Clemens, todos ellos miembros de una era dorada de lanzadores dominantes que marcaron a varias generaciones de fanáticos. Más recientemente, lo consiguieron Jake Arrieta, Clayton Kershaw y Jacob de Grom, representantes de una nueva camada que elevó el estándar del pitcheo.

El más reciente en unirse a este grupo histórico es Skenes, joven sensación que ha irrumpido en la Gran Carpa con una consistencia que sorprende incluso a los más expertos. Con una mezcla de potencia, control y madurez poco habitual para su inexperiencia.

Lo que hace tan relevante la hazaña de Skenes no es solo la efectividad en sí, sino el contexto en el que se da, ya que es un deporte que en los últimos años se ha caracterizado por bateadores más preparados y estrategias ofensivas para sacar el máximo provecho a los lanzamientos de los lanzadores.

Finalmente, el nombre de Paul Skenes aparece junto al de gigantes que marcaron época, y las comparaciones no tardan en llegar en una carrera que promete ser exitosa, siempre y cuando pueda mantener este nivel por la próxima década en el mejor beisbol del mundo.