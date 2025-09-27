Vea el "dineral" que gana la mascota del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton

Suscríbete a nuestros canales

La mayoría de los deportistas tienen mascotas, aunque generalmente las hacen parte de su familia y disfrutan una enormidad con ellas. No obstante, uno que igualmente ama a su perro y que a su vez pudo aprovechar su potencial, es el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

El conductor de Ferrari tiene un bulldog inglés llamado Roscoe, que se ha ganado el cariño de la gente y también ha formado una carrera profesional, aunque como modelo.

Roscoe y las ganancias que puede generar:

Este canino es todo un influencer con una cuenta personal de redes sociales y además, es parte de una agencia de modelos, en la cual genera mucho dinero.

Un servicio publicitario de Roscoe tiene un valor de 700 euros por día de trabajo, lo que podría equivaler a una ganancia de 200.000 euros al año. Una cifra que probablemente para lo que genera Hamilton pueda ser ínfima, pero que puede ser incluso más de lo que gana un empleado en algunos países europeos al año.

Roscoe está delicado de salud:

Lamentablemente, en este momento el bulldog de Lewis se encuentra sumamente delicado de salud y se encuentra internado. Por esa razón, el conductor profesional le pidió a sus fans que oren por Roscoe.

Aunado a eso, suspendió las actividades que tiene pautadas durante este fin de semana con Ferrari, motivado a que indicó que no puede dejar a su canino solo.