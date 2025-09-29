Capturado en video el intento de arresto de un hombre por los agentes del ICE

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, se viralizó un audiovisual que muestra el intento de arresto de un hombre en Chicago para numerosos agentes del ICE, mientras manejaba en una bicicleta. Aunque no lograron aprehenderlo, el sujeto señaló que no era ciudadano estadounidense. Estas medidas estrictas forman parte de la Administración de Donald Trump que se ha enfocado en realizar las redadas en el país norteamericano, afectado principalmente a migrantes provenientes de diversos países.

El momento fue capturado en un video de 18 segundos de duración, el cual ha sido reposteado en diversas plataformas. Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre.

De igual modo, se conoce que se reforzarán estas acciones en Porltand, Chicago y Memphis.

Noticia en desarrollo....