Anuel AA es demandado por “golpear violentamente” a otro hombre

Suscríbete a nuestros canales

El reggaetonero Anuel AA, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, enfrenta una demanda en Florida, Estados Unidos, por parte de Fernando Dávila, un padre de familia que lo acusa de haberlo agredido “sin provocación” dentro del parque Volcano Bay en Orlando.

La demanda fue presentada ante un tribunal del condado de Orange y también involucra al parque ubicado en el Universal Studios, por presunta falta de seguridad al momento del ataque por parte del ex de Karol G.

El supuesto ataque de Anuel AA

Según la víctima, el incidente habría ocurrido el 25 de abril de 2025. En su querella, alega que, fue golpeado violentamente por el artista y sus acompañantes, en presencia de su madre y su hija, quienes presenciaron cómo lo atacaron, lo tiraron al piso y le propinaron golpes en la cabeza.

Dávila sostiene que “por alguna razón que no se explica” fue atacado por Anuel y su grupo, “sin ningún tipo de justificación”. La demanda describe un episodio de violencia que habría dejado secuelas físicas y exige una compensación monetaria.

El demandante, representado por el abogado Michael Singh, responsabiliza también a Universal Orlando Resort por no garantizar la seguridad en la zona donde ocurrió el presunto ataque. Pretende que el parque responda por responsabilidad civil al permitir este tipo de situaciones.

Además de daños compensatorios, la demanda solicita daños punitivos, gastos médicos derivados de la supuesta agresión y un juicio con jurado. Aunque la demanda cita montos mínimos de 50 mil dólares, no se han detallado públicamente las cifras completas del reclamo.

Ni Anuel ni Universal han respondido

Hasta el momento de esta publicación, no hay respuesta pública del intérprete de “Adicto” ni de sus representantes legales sobre dichas acusaciones. Tampoco ha habido reacción oficial por parte de Universal Orlando Resort con respecto a la demanda que los señala por presunta negligencia.

Por lo pronto, el reggetonero continúa promocionando su música y las presentaciones que ha tenido en varios escenarios del mundo.