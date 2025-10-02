¿De qué falleció Jane Goodall, defensora de los chimpancés a los 91 años?

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles 1 de octubre se confirmó la muerte de la defensora de los derechos de los chimpancés y embajadora de paz de las Naciones Unidos, Jane Goodall. La mujer falleció a los 91 años dejando un legando muy grande en la protección de animales.

Legado en el mundo

La rubia nació el 3 de abril de 1934 en el Reino Unido, con el nombre de Valerie Jane Morris Goodall. Tenía años de experiencia e investigación por los animales, en especial por los chimpancés, a quienes protegió hasta los últimos días de su vida.

Pasó años y años luchando por un planeta mejor, utilizando sus redes, presentaciones e intervenciones para alzar la voz por los animales, en su labor de mensajera de las Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La también conocida por impulsar la reforestación de los bosques y que deja un hijo y tres nietos, falleció de causas naturales según información BBC. La británica se encontraba en California, Estados Unidos, como de una gira.

Seguir el legado

“Con gran tristeza, el Instituto Jane Goodall confirmó esta mañana el fallecimiento de la fundadora de la organización, la Dra. Jane Goodall, de 91 años que murió pacíficamente mientras dormía mientras estaba en Los Ángeles, CA para su gira de oraciones en los Estados Unidos”, escribieron en redes.

El instituto que lleva el nombre de la fallecida, prometió seguir con su legado y ayudando a los animales en todo el mundo.

“El Instituto está increíblemente agradecido a todos nuestros seguidores, socios y amigos, especialmente durante este momento difícil. Para añadir un recuerdo personal de la Dra. Goodall y continuar su legado para las generaciones futuras”, escribieron.