¿Quiénes fueron las figuras en la clasificación de Los Angeles Dodgers a Serie Divisional?

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Dodgers sacaron la chapa como actuales campeones de las Grandes Ligas y despacharon en dos partidos a Cincinnati Reds en la Postemporada de MLB 2025. La franquicia californiana venció 8x4 a los de Ohio para clasificar a la Serie Divisional de la Liga Nacional, en la jornada de este miércoles 1 de octubre.

Mookie Betts se llevó los máximos honores como principal protagonista con el madero tras ligar de 5-4 con par de dobles, cuatro remolcadas y una anotada. El campocorto fue el responsable de abrir las acciones y de poner cifras definitivas en el marcador con doble en la parte baja de la séptima entrada.

Además del torpedero, Shohei Ohtani y Teoscar Hernández volvieron a responder con trío de empujadas. De la misma manera, Yoshinobu Yamamoto se encargó de maniatar a la toletería de Cincinnati, pese a que permitió dos anotaciones en el primer capítulo, pero logró retomar el rumbo con una presentación e 6.2 entradas lanzadas, cuatro, dos rayitas, dos boletos y nueve ponches propinados.

Figuras en la clasificación de Los Angeles Dodgers

Los dirigidos por Dave Roberts alcanzaron su primer check en la presente Postemporada MLB, siendo su primer paso para revalidad el campeonato en la actual edición de las Grandes Ligas. Un poder descomunal con el madero y un pitcheo a la altura se combinaron para sellar su destino a la Serie Divisional de la Liga Nacional, donde se verán las caras ante Philadelphia Phillies.

En actuaciones individuales, Shohei Ohtani mostró su mejor versión al bate luego de desaparecer dos cuadrangulares en el primer desafío y empujar cuatro carreras en dos partidos. De la misma manera, Teoscar Hernández respondió en el momento más crucial para los Dodgers con un total de seis impulsadas durante la serie ante los Rojos.

Desde el morrito, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto estuvieron a la altura con una desempeño dominantes y con mucha similitud. En el Juego 1, el zurdo completo las siete entradas, solo permitió dos carreras y ponchó a nueve rivales, mientras que, el japonés repitió la dosis con 6.2 episodios, dos rayitas sufridas y la misma cantidad de abanicados frente a Cincinnati. Ambos serpentineros consiguieron más de 20 outs, permitió menos de cinco anotaciones, ponchó a nueve bateadores y se acreditaron con el triunfo, siendo una hazaña nuncan antes visto en la hustoria de MLB, según OptaSTATS.