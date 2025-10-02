Roblox bajo investigación en España por presunta corrupción de menores en su plataforma

Suscríbete a nuestros canales

Roblox, uno de los portales de videojuegos en línea más utilizados por niños y adolescentes, está siendo objeto de una investigación en España. El Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida analiza un presunto delito de corrupción de menores ocurrido en el chat de la plataforma.

De acuerdo con fuentes judiciales, podrían existir varias víctimas en territorio español, lo que ha generado gran preocupación entre padres y especialistas. El caso no surge de forma aislada, y es que la Fiscalía ya había señalado en informes recientes que existían posibles conductas ilícitas dentro de Roblox.

Según medios locales, las irregularidades se habrían producido en los espacios de conversación entre usuarios, donde los jóvenes pueden ser objeto de manipulaciones y situaciones de riesgo.

La Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y la Asociación Española de Pediatría (CPS-AEP) han advertido que el uso de esta plataforma conlleva graves peligros para los menores. La presidenta de estas entidades, María Angustias Salmerón, indicó que los profesionales de la salud han detectado comportamientos alarmantes que impactan directamente en la estabilidad emocional de los adolescentes.

Conductas preocupantes detectadas en niños que juegan Roblox

Los especialistas describen escenarios en los que los menores son:

Incitados a autolesionarse.

Expuestos a material pornográfico.

Presionados a cuestionar su identidad sexual.

Invitados a compartir imágenes relacionadas con violencia sexual infantil.

Estas situaciones no solo afectan el bienestar psicológico, sino que también ponen en riesgo la integridad física de los usuarios más vulnerables.

Ante las críticas, Roblox ha declarado que la seguridad de los menores es una prioridad absoluta y que cuenta con funciones integradas para protegerlos. Sin embargo, especialistas insisten en que los riesgos no han desaparecido y que los padres deben mantener una supervisión activa.